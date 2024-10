Efraim Filho: O importante é votar PL do crédito de carbono antes da COP29

O líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB), disse nesta quinta-feira, 31, após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que os impasses que envolvem o projeto de lei do mercado de crédito de carbono estão sendo resolvidos e que a proposta pode ser votada a partir da semana que vem.

"O importante é votar esse texto antes da COP29. A grande mobilização que está tendo para a construção de consensos é votar a regulamentação do mercado de carbono antes da COP29, para que o Brasil, que é o anfitrião da COP30, já possa chegar a Baku com esse tema votado e aprovado no Congresso Nacional", afirmou Efraim.

A COP29 será realizada de 11 a 22 de novembro em Baku, capital do Azerbaijão. A declaração foi dada após reunião de Pacheco com Efraim, os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e os relatores do projeto do crédito de carbono, o deputado Aliel Machado (PV-PR) e a senadora Leila Barros (PDT-DF).