Dólar tem alta em dia de ptax e por cautela externa e fiscal

O dólar subia na manhã desta quinta-feira, 31, e teve máxima a R$ 5,7775, se ajustando à elevação dos juros curtos dos Treasuries, após a divisa americana oscilar nos primeiros negócios. O mercado de câmbio está sujeito à volatilidade em meio à defesa de interesses técnicos de investidores em dia de definição da última taxa Ptax de outubro. A rejeição pela Câmara da tributação de grandes fortunas é visto como sinal negativo para o governo e o cenário fiscal.

O ajuste do dólar se dá também após a Pnad Contínua mais forte, que mostrou taxa de desocupação no Brasil em 6,4% no trimestre encerrado em setembro, abaixo da mediana das expectativas (6,5%).

As commodities mostram sinais difusos - com petróleo em alta leve e queda de 0,38% do minério de ferro - e os juros dos Treasuries operam sem direção única.