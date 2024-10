Consumo nos lares cresce 0,95% em setembro ante setembro de 2023, mostra Abras

O consumo nos lares brasileiros cresceu 0,95% em setembro de 2024, na comparação com setembro de 2023, segundo o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Marcio Milan. No acumulado do ano, o consumo segue positivo e em linha com a projeção de alta de 2,50% para 2024.

Já na passagem de agosto para setembro, houve uma queda de 1,30% no consumo.

A baixa mensal, de acordo com Milan, tem relação com a sazonalidade devido ao maior consumo na celebração do Dia dos Pais e ao fato de o mês de setembro possuir um dia a menos no calendário.