Carrefour tem lucro líquido de R$ 221 Mi no 3º trimestre, alta de 67,4% ante um ano antes

O Carrefour registrou lucro líquido controladores de R$ 221 milhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 67,4% ante o mesmo período do ano passado. Já o mesmo indicador ajustado do controlador praticamente dobrou (94,6%), passando de R$ 212 milhões para R$ 412 milhões, com a ajuda de menores juros de empréstimos intercompany e de carga tributária.

O diretor vice-presidente de Finanças (CFO) do Grupo Carrefour Brasil, Eric Alencar, reforçou que o resultado veio mesmo após os questionamentos do mercado sobre o impacto do parcelamento de compras na rede Atacadão em três vezes, divulgado no último trimestre. "Fomos questionados em relação a isso, mas agora entregamos um lucro que é mais que o dobro do que o mercado esperava. Nada melhor do que os números para comprovar que as nossas teses estavam certas", disse. Ele reforçou que o parcelamento atingiu um teto de despesas financeiras, sem prejudicar a rentabilidade da companhia.

O Ebitda ajustado somou R$ 1,5 bilhão no intervalo de julho a setembro, avanço anual de 5%, enquanto a margem Ebitda foi de 5,7%, em linha com o mesmo período de 2023. De acordo com o Alencar, o resultado captura efeitos positivos da alavancagem operacional por crescimento de vendas, sinergias de custos materializadas e maturidade de lojas convertidas.