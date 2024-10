Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após BoJ e com eleição dos EUA no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 31/10/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, após o Banco do Japão (BoJ) deixar seu juro básico inalterado e em meio a incertezas da eleição presidencial dos EUA da próxima semana.

Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,50%, a 39.081,25 pontos, após o BoJ manter sua principal taxa de juro em 0,25%, como previsto, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,45% em Seul, a 2.556,15 pontos, e o Hang Seng cedeu 0,31% em Hong Kong, a 20.317,33 pontos.