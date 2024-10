Abrace Energia: Medidas inseridas no projeto de lei do Paten fortalecem mercado de gás natural

A Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres (Abrace Energia) defendeu nesta quinta-feira as emendas inseridas no projeto de lei do Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten), em tramitação no Senado.

O Broadcast mostrou que o relator no Senado, Laércio Oliveira (PP-PE), incluiu no texto um capítulo intitulado "medidas para fomentar o mercado de gás natural", com novas regras para regulação para o setor.

Uma das emendas estabelece que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) poderá prever a redução do valor dos royalties de gás natural para um montante correspondente ao mínimo de 2% da produção prevista em edital de licitação. Hoje, o patamar mínimo é 5%.