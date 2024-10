UBS supera expectativas de lucro e receita no 3º trimestre

O UBS divulgou nesta quarta-feira (30) que teve lucro líquido de US$ 1,425 bilhão no terceiro trimestre de 2024, revertendo prejuízo de US$ 715 milhões de igual período do ano passado. O resultado ficou bem acima da expectativa de analistas, que previam lucro de US$ 740 milhões, de acordo com consenso fornecido pelo próprio banco suíço.

A receita do UBS, que incorporou o Credit Suisse no ano passado, subiu 5,5% na mesma comparação, a US$ 12,33 bilhões, também superando a projeção do mercado, de US$ 11,54 bilhões.

Considerando-se o resultado subjacente, o UBS registrou lucro antes de impostos de US$ 2,39 bilhões no trimestre, também bem acima do consenso, de US$ 1,7 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.