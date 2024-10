Tesouro dos EUA oferece US$ 125 bilhões em Treasuries para refinanciar US$ 116,4 bilhões

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta quarta-feira, 30, que oferecerá US$ 125 bilhões em Treasuries para refinanciar aproximadamente US$ 116,4 bilhões em papéis mantidos por investidores privados com vencimento em 15 de novembro, conforme relatório trimestral divulgado nesta quarta. A emissão busca levantar US$ 8,6 bilhões em novo capital de investidores.

Os bônus que serão oferecidos são T-notes de 3 anos, em um montante de US$ 58 bilhões, com vencimento em 15 de novembro de 2027; US$ 42 bilhões em T-notes de 10 anos, com vencimento em 15 de novembro de 2034; e US$ 25 bilhões em T-bonds de 30 anos, que vencem em 15 de novembro de 2054.

Os novos planos de emissão preveem uma redução nos leilões de T-note de 10 anos e dos T-bonds de 20 anos e de 30 anos a partir de dezembro, mas aumento no leilão de FRNs no início do próximo ano. Com as mudanças, o leilão da T-note de 10 anos cairá de US$ 44 bilhões para US$ 39 bilhões, o do T-bond de 20 anos recuará de US$ 16 bilhões para US$ 13 bilhões e o do T-bond de 30 anos, de US$ 25 bilhões para US$ 22 bilhões.