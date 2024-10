TCU aprova repactuação do contrato da BR-101/RJ, que passará por novo leilão

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira a repactuação do contrato de concessão da BR-101/RJ, no trecho entre a saída da Ponte Rio-Niterói (RJ) e a divisa com o Espírito Santo. Haverá novo leilão.

São 320,1 quilômetros, operados desde 2008 pelo grupo Arteris. A otimização do contrato prevê investimento de R$ 10,3 bilhões em melhorias como duplicação e faixas adicionais.

A Comissão de Solução Consensual (CSC) acompanhou o caso por 120 dias, com a participação do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (ANTT), e da área técnica do TCU.