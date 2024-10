Mercado vê ritmo mais moderado de queda nos juros do Fed, após dados divergentes dos EUA

O mercado financeiro ampliou na manhã desta quarta-feira, 30, perspectiva de ritmo moderado de queda nos juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), após dados divergentes dos Estados Unidos. O relatório ADP mostrou criação de empregos bem acima do esperado em outubro, enquanto dados de atividade econômica e inflação americanos apontaram desaceleração no terceiro trimestre.

Por volta das 10h10 (de Brasília), a ferramenta de monitoramento do CME Group exibia 98,3% de chance de corte de 25 pontos-base (pb) pelo BC americano em novembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar de majoritária, esta probabilidade chegou a cair a cerca de 96% logo após os dados, com o mercado ampliando temporariamente a chance de manutenção dos juros.