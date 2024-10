Isa Cteep: lucro líquido IFRS alcança R$ 1,107 bi no 3º trimestre, alta de 135,6% sobre

A transmissora de energia Isa Cteep reportou lucro líquido IFRS de R$ 1,107 bilhão no terceiro trimestre deste ano, alta de 35,6% em relação a igual intervalo de 2023. Na base regulatória, o lucro líquido da empresa somou R$ 431,6 milhões, queda de 9,0% ante o reportado um ano antes.

O resultado é explicado pelo aumento de 27,2% na posição de dívida bruta, elevação das despesas com juros e encargos devido ao maior volume da dívida indexada ao CDI, após emissão de debêntures realizadas pela companhia no primeiro semestre, e maior despesa de variação monetária devido ao maior volume de endividamento indexado ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), após a 14ª emissão de debêntures, em outubro de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O resultado reflete a revisão tarifária periódica do contrato 059/2001, reajustes inflacionários de todas as concessões, e a entrada em operação de novos projetos de transmissão, além de reforços e melhorias aprovados. "Em contrapartida, a empresa observou uma redução no componente econômico na Receita Básica do Sistema Existente (RBSE), em função da movimentação da base de ativos", destacou a diretora Financeira da companhia, Silvia Wada.