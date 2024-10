Finep fecha contratos de subvenção com Weg e Embraer em evento no Planalto

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), responsável por parte do crédito disponibilizado dentro do plano industrial do governo Lula 3, assinou nesta quarta-feira, 30, uma série de contratos para desenvolvimento de novas tecnologias, fechados com empresas como a Weg e a Embraer.

No caso da Weg, o contrato de subvenção foi no valor de R$ 7,994 milhões, voltado para a elaboração de um protótipo funcional de pack e a instalação de um Centro de Tecnologia voltado para a validação de produtos relacionados à eletrificação do setor automotivo, segundo o governo.

O fechamento dos contratos aconteceu durante cerimônia no Palácio do Planalto, em evento para lançamento de medidas relativas à missão 3 da Nova Indústria Brasil (NIB), voltada à mobilidade urbana e cidades sustentáveis.