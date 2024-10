Eve recebe financiamento de US$ 50 mi do Citi para desenvolvimento do eVTOL

A Eve, fabricante de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), anuncia nesta quarta-feira, 30, um financiamento de US$ 50 milhões do Citibank. O capital fortalecerá o balanço patrimonial e apoiará o programa de pesquisa e desenvolvimento da aeronave, segundo a empresa.

Com este valor, a liquidez projetada da Eve para o segundo trimestre de 2024 irá alcançar aproximadamente US$ 480 milhões. O montante incorpora o recente aporte de US$ 95,6 milhões, de um conjunto de empresas industriais globais e investidores financeiros, anunciado em julho de 2024.

Adicionalmente, a fabricante estabeleceu recentemente um novo acordo de linha de crédito de US$ 88 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) direcionado para o desenvolvimento do complexo de produção da aeronave da empresa em Taubaté, no Estado de São Paulo.