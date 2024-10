CPI anual da Alemanha acelera a 2% em outubro e supera expectativas

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha acelerou para 2% em outubro, ante 1,6% em setembro, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado de outubro ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 1,8%. Na comparação mensal, o CPI alemão subiu 0,4% em outubro, também acima do consenso da FactSet, de ganho de 0,2%. *Com informações da Dow Jones Newswires.