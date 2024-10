Confiança do comércio cai 1,2 ponto em outubro ante setembro, para 89,0 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) recuou 1,2 ponto na passagem de setembro para outubro, para 89,0 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 30. Em médias móveis trimestrais, o indicador diminuiu 0,7 ponto.

"A confiança no comércio manteve a oscilação neste mês, apresentando variações negativas em ambos os horizontes temporais avaliados pela pesquisa. O Índice de Situação Atual, que vinha mostrando sinais de recuperação nos últimos meses, sofreu uma nova queda com o segundo recuo consecutivo nas avaliações sobre o volume de demanda atual. Esse cenário parece preocupar os empresários, que, pelo sexto mês consecutivo mantêm previsões de redução nas vendas futuras, levando o indicador para o menor patamar desde o observado no período marcado pela segunda onda de covid-19", avaliou Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em outubro, houve queda da confiança em três dos seis principais segmentos do setor, puxada pela piora da avaliação sobre o momento presente. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) recuou 2,2 pontos em outubro, para 90,8 pontos. O Índice de Expectativas (IE-COM) encolheu 0,1 ponto, para 87,9 pontos.