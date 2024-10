Caixa aporta R$ 63 bi e política industrial alcança R$ 405,7 bi em financiamento, diz Planalto

Com a entrada da Caixa Econômica Federal, subiu para R$ 405,7 bilhões o total de recursos disponíveis para linhas de crédito do Plano Mais Produção, que integra a Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial do governo Lula 3. Segundo o Planalto, a Caixa aportou R$ 63 bilhões para o programa, que já contava com crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Finep, Banco do Nordeste (BNB), Banco da Amazônia (Basa) e Embrapii. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou em agosto que mais bancos públicos, como a Caixa, se preparavam para aportar recursos no Plano Mais Produção.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, quando o Executivo faz um evento no Palácio do Planalto para promover as ações relativas à missão 3 da NIB, relativa à mobilidade verde e cidades sustentáveis. De acordo com o governo, são R$ 1,6 trilhão em projetos ligados a essa missão, que tem como objetivo "melhorar a qualidade de vida nas cidades, integrando mobilidade sustentável, moradia, infraestrutura e saneamento básico". A maior parte desses recursos, 75%, provém da iniciativa privada.

Dos recursos públicos, R$ 113,7 bilhões vêm das linhas de crédito e subvenções do Plano Mais Produção, sendo R$ 48,6 bi já destinados a projetos afins, desde 2023, e outros R$ 65,1 bi disponíveis até 2026. Também entram na conta para a missão 3 outros R$ 492,4 bilhões da Caixa, do Banco do Nordeste (BNB) e do BNDES destinados a obras do PAC e do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).