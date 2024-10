Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, mas Tóquio avança

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, após tarifas europeias sobre veículos elétricos chineses entrarem em vigor, mas a de Tóquio avançou com a ajuda de ações do setor automotivo e de tecnologia.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 1,55% em Hong Kong, a 20.380,64 pontos, pressionado por montadoras chinesas de veículos elétricos como Nio (-6,58%), Geely (-2,96%) e BYD (-0,67%). Hoje, a União Europeia começou a impor tarifas a carros elétricos fabricados na China, após concluir investigação sobre práticas de subsídios adotadas por Pequim.