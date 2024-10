Remessa de lucros e dividendos é de US$ 4,505 bilhões em setembro, revela BC

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve saldo negativo de US$ 4,505 bilhões em setembro, informou o Banco Central (BC). Em setembro de 2023, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 2,955 bilhões.

O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 2,068 bilhões em setembro, contra US$ 2,146 bilhões em igual mês do ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No acumulado de 2024, até setembro, o saldo da rubrica de lucros e dividendos é negativo em US$ 34,311 bilhões. As despesas com juros somam US$ 21,577 bilhões.