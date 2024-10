MP sobre antecipação de recebíveis estabeleceu benefício ao consumidor como condição, diz MME

O diretor-relator do processo na Aneel, Fernando Mosna, chegou a citar "aparente erro grosseiro", ao se referir a cálculos realizados anteriormente sobre a estimativa de benefício da operação para os consumidores.

O Ministério de Minas e Energia (MME) afirmou nesta terça-feira, 29, que o benefício aos consumidores foi uma condição necessária no processo de antecipação de recebíveis da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), realizado para quitar os empréstimos feitos durante a Covid-19 e no período de escassez hídrica.

"Por naturalmente envolver incertezas inerentes a qualquer projeção, o resultado do benefício aos consumidores foi sendo atualizado ao longo do processo", disse o MME, em nota. A pasta cita diferentes fatores que podem influenciar no cálculo, incluindo data de quitação dos empréstimos e a atualização dos saldos devedores das Contas Covid e Escassez Hídrica, bem como custos administrativos, financeiros e tributários envolvidos.

O relator do processo votado hoje na Aneel, Fernando Mosna, mencionou que um despacho de 6 de agosto de 2024, do MME, homologou o valor de R$ 510 milhões - previsto como ganho financeiro aos consumidores. Esse valor se referia à economia com juro.

Porém, após análise da área técnica da Aneel, o valor final desse benefício ao consumidor foi calculado em cerca de R$ 46,5 milhões, cerca de 11 vezes menor que o inicialmente estimado.