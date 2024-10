Ibovespa opera no zero a zero, com NY fraca e dados corporativos, apesar de 'fator China'

A safra de balanços do terceiro trimestre aqui e no exterior, além de dados de emprego dos Estados Unidos concentram as atenções dos investidores. Em Nova York, os índices de ações passaram a avançar perto do fim da manhã desta terça-feira, 29, após dados de emprego dos EUA e o Ibovespa segue com alta desde a abertura e na faixa dos 131 mil pontos, também na esteira de notícias da China. Há relatos de que o governo chinês prevê emitir US$ 1,4 trilhão em dívida para estimular a economia do país.

"A semana como um todo é composta pela divulgação de dados importantes, do mercado de trabalho americano, fora a temporada de balanços. Os últimos dados de emprego têm mostrado resiliência o que eleva a preocupação do Fed para a condução dos juros básicos", pontua Marcos Moreira, sócio da WMS Capital.

Nos EUA, a abertura de postos de trabalho caiu para 7,443 milhões em setembro, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta terça pelo Departamento do Trabalho do país. Analistas previam abertura de 7,95 milhões de vagas em setembro. O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) decidirá a nova taxa de juros na quarta-feira que vem, mesmo dia do Comitê de Política Monetária (Copom).