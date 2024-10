Haddad diz que conversas estão avançando e não há veto de Lula em agenda de gastos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 29, que as conversas em torno da agenda de corte de gastos estão avançando e reiterou que não há veto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, às medidas. Ele afirmou que a equipe econômica tem feito as contas para "fazer uma coisa ajustadinha".

"Ele Lula está pedindo informações e nós estamos fornecendo as informações que ele está pedindo", disse Haddad aos jornalistas.

O ministro reforçou que terá novas reuniões com o chefe do Executivo esta semana, mas evitou cravar uma data para divulgação do pacote de gastos. "Não tem uma data. Ele Lula que vai definir", afirmou.