Declínio natural impactou produção do terceiro trimestre, afirma presidente da Petrobras

O declínio natural da produção dos campos da Petrobras foi a principal causa da queda registrada pela companhia no terceiro trimestre do ano, disse nesta terça-feira, 29, a presidente da estatal, Magda Chambriard, que prevê um quarto trimestre melhor que o terceiro e um gradual crescimento nos próximos anos com a entrada de novas plataformas e a recuperação de campos maduros.

Na segunda-feira, a Petrobras divulgou o seu Relatório de Produção referente ao terceiro trimestre do ano, quando registrou queda de 6,5% na produção de petróleo e gás natural na comparação com o ano passado.

"Foi declínio mesmo. Toda vez que a gente coloca algumas plataformas e no ano seguinte custa para colocar (em operação), a produção cai, por isso temos que estar sempre antecipando produção e colocando plataformas", disse Magda, após participar do 4º Brazilian Petroleum Conference, que está sendo realizado até o dia 31, no Rio de Janeiro.