Campos Neto participa das reuniões do BIS na Suíça em novembro

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, viaja para a Suíça entre os dias 7 e 12 de novembro para participar de eventos promovidos pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), em Basileia. De acordo com despacho de autorização de viagem publicado no Diário Oficial da União (DOU), Campos Neto participar das reuniões bimestrais do BIS e profere palestra na Green Swan Conference, organizada pelo BIS com os bancos centrais do Japão e da Espanha, além da Network for Greening the Financial System (NGFS).