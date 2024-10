Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após ganhos em Wall Street

Liderando ganhos pelo segundo dia seguido, o índice japonês Nikkei subiu 0,77% em Tóquio, a 38.903,58 pontos, ainda favorecido pela fraqueza do iene após o partido do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, perder a maioria parlamentar na eleição do fim de semana.

São Paulo, 29/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com parte delas acompanhando ganhos em Wall Street, em uma semana que será marcada por balanços de gigantes de tecnologia dos EUA.

Em outras partes da região, o Hang Seng avançou 0,49% em Hong Kong, a 20.701,14 pontos, com destaque para o HSBC (+3,69%), banco britânico com foco na Ásia que lucrou mais que o esperado no terceiro trimestre, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,21% em Seul, a 2.617,80 pontos.

Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho após balanços decepcionantes do setor energético. O Xangai Composto teve baixa de 1,08%, a 3.286,41 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,48%, a 1.972,93 pontos. As ações das petrolíferas Cnooc e Sinopec, que divulgaram queda na receita trimestral, caíram 1% e 3,3%, respectivamente.

Já o Taiex registrou queda de 1,17% em Taiwan, a 22.926,59 pontos, em seu segundo pregão consecutivo de perdas.