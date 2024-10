Venda de cimento cresce 10,4% em setembro no mercado interno, aponta CBIC

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) informou nesta segunda-feira, 28, que a venda de cimento no mês de setembro alcançou 5,8 milhões de toneladas no mercado interno, alta de 10,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior (5,2 milhões de toneladas), conforme dados levantados com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC).

De janeiro a setembro deste ano, as vendas desse material alcançaram 48,7 milhões de toneladas. O número representa um crescimento de 4,1% em relação a igual período do ano anterior. Já nos 12 meses até setembro de 2024 as vendas de cimento totalizaram 63,978 milhões de toneladas, com crescimento de 0,88% em relação aos 12 meses imediatamente anteriores.

A CBIC também apresentou os indicadores econômicos nacionais da construção civil do 3º trimestre de 2024. O nível médio de atividade do setor no período foi superior ao registrado em igual intervalo de 2023. O índice de atividade do setor registrou 49,7 pontos, acima dos 47,9 no terceiro trimestre do ano passado. Em 2022, foram 53,6 pontos no mesmo recorte temporal.