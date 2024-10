Vale e chinesa Jinnan anunciam nova unidade de concentração de minério de ferro em Omã

A Vale e a chinesa Jinnan Iron & Steel Group anunciaram nesta segunda-feira, 28, uma parceria para implementar uma unidade de concentração de minério de ferro no Porto e Zona Livre de Sohar, em Omã. Com um investimento inicial superior a US$ 600 milhões, a unidade fornecerá minério de ferro de alta qualidade para a produção de pelotas e briquetes na região. Em nota, a mineradora destaca que a planta de concentração de Sohar, programada para iniciar suas operações em meados de 2027, processará 18 milhões de toneladas de minério de ferro de baixa qualidade por ano, produzindo 12,6 milhões de toneladas de concentrado de alta qualidade. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Vale investirá US$ 227 milhões para conectar a usina às suas instalações de aglomeração na região. A Jinnan investirá aproximadamente US$ 400 milhões para construir e operar a usina, da qual será a proprietária.

"A planta de concentração de Sohar representa um investimento fundamental para a Vale, pois aumentamos nossa capacidade de atender à crescente demanda global por minério de ferro de alta qualidade e reforçamos ainda mais nossa presença no Oriente Médio", destaca na nota o presidente da Vale, Gustavo Pimenta. Para o executivo, o projeto reúne a capacidade do Brasil de produzir minério de ferro de alta qualidade com a localização privilegiada e a infraestrutura de Omã para ampliar a integração entre os dois países, além de reforçar nossa parceria com a China por meio da Jinnan. Já o CEO da Jinnan Iron and Steel Group, Zhang Tianfu, destaca que ao trabalhar com a Vale em Sohar, pretende redefinir a produção de aço no Oriente Médio, colocando a eficiência e a qualidade em primeiro plano.