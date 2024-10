Usuários relatam instabilidade no aplicativo da Caixa

Nesta segunda-feira, 28, clientes reclamaram sobre o funcionamento do serviço

Os problemas mais notificados foram a dificuldade de realizar login no aplicativo (76%) e no site (19%).

De acordo com o Downdetector, site que visualiza em tempo real problemas e falhas em todos os tipos de serviço, o pico de reclamações foi às 14h, com 2.158 ocorrências.

Diversos usuários relataram instabilidade no aplicativo da Caixa Econômica Federal (CEF) nesta segunda-feira, 28.

Até o fechamento desta matéria, às 17h15, 507 ocorrências foram registradas no site.

"Quase 17h e nada de conseguir logar no app da Caixa. Mesmo tendo feito o reset de cadastro, colocando todos os dados certos e não consigo acessar, o que antes estava perfeito", diz um comentário.

No X, antigo Twitter, as reclamações se assemelham. Muitos clientes do banco afirmam que o banco está apresentando problemas desde a manhã desta segunda-feira.

"Aplicativo da Caixa está fora desde cedo... Que loucura é essa gente!", diz um dos relatos.

O POVO procurou a Caixa e a instituição financeira confirmou a instabilidade, mas que o problema já está sendo resolvido.