Próximos passos do EcoInvest será chamada para temas temáticos, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, informou nesta segunda-feira, 28, que dez instituições financeiras, entre bancos públicos e privados, participaram do primeiro leilão do EcoInvest, o programa de hedge cambial que visa a atrair recursos para projetos sustentáveis de longo prazo.

A operação foi concluída em 11 de outubro, levantando R$ 7 bilhões, montante que, somando o capital alavancado (R$ 38 bilhões), mobiliza R$ 45 bilhões a projetos sustentáveis.

Durante fórum da ApexBrasil em São Paulo, Ceron classificou como um sucesso a operação de blended finance, que combina capital público e privado. O EcoInvest foi lançado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).