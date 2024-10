Produção de óleo e gás da Petrobras cai 6,5% no 3º trimestre, a 2,689 mi boed

A Petrobras fechou o terceiro trimestre do ano com produção média de 2,689 milhões de barris diários (boed) de óleo equivalente (petróleo e gás natural), uma queda de 6,5% na comparação com o mesmo período de 2023.

Em relação ao segundo trimestre de 2024, a produção ficou praticamente estável. As informações constam no relatório de produção da companhia, divulgado na noite desta segunda-feira, 28.

Segundo a Petrobras, o destaque no período foi o atingimento do topo de produção do FPSO Sepetiba, no campo de Mero, com a entrada em operação de três novos poços produtores. A petroleira destaca ainda a entrada de novos poços em projetos nos campos de Búzios e Tupi.