Orçamento terá decisões díficeis para buscar crescimento de longo prazo, diz premiê britânico

Uma das medidas é que o teto para a tarifa de ônibus na Inglaterra subirá de 2 libras para 3 libras no fim do ano, já que os recursos para o subsídio fa tarifa no nível atual terminarão no fim do ano.

Starmer afirmou, contudo, que a política de austeridade que puniu os trabalhadores britânicos e manteve o baixo crescimento acabou. "Vamos fechar o livro da austeridade e caos deles", afirmou, criticando as decisões tomadas pelo governo anterior liderado pelos conservadores.

O premiê voltou a se referir ao buraco negro de 22 bilhões de libras (equivalente a US$ 29 bilhões) deixado como legado financeiro pelo governo anterior.