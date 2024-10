Mediana de IPCA no 4º trimestre de 2024 sobe de 1,17% para 1,21%, aponta Focus

As medianas de inflação de curto prazo do relatório Focus indicam que o IPCA deve acumular alta de 1,21% no quarto trimestre deste ano. No relatório anterior, as estimativas sugeriam uma inflação marginalmente menor no período, de 1,17%.

A mediana de inflação de outubro subiu 0,02 ponto porcentual, de 0,49% para 0,51%, contra 0,34% um mês antes. A projeção para novembro se manteve em 0,20% pela terceira semana seguida.

Como o anúncio da redução da bandeira de energia em novembro, de vermelha 2 para amarela, ocorreu na última sexta-feira, 25, é provável que os analistas não tenham tido tempo de atualizar no Focus as suas estimativas para a inflação do mês.