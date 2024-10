INCC-M acelera a 0,67% em outubro, ante 0,61% em setembro, afirma FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou de 0,61% para 0,67% na passagem de setembro para outubro, informou nesta segunda-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A aceleração reforça a tendência de aumento nos custos do setor de construção, conforme indicado pela taxa acumulada em 12 meses, que atingiu 5,72%, afirma a FGV. A taxa representa um avanço expressivo na comparação com o mesmo período no ano passado, quando o índice acumulava 3,37% nessa métrica.

Entre setembro e outubro, houve aceleração em Materiais, Equipamentos e Serviços (0,59% para 0,72%). Por outro lado, houve arrefecimento de Mão de Obra (0,64% para 0,60%).

Influências