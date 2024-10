Haddad deixa Palácio da Alvorada, onde encontrou Lula, depois de 2 horas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba de deixar o Palácio da Alvorada, onde encontrou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O chefe do governo está despachando da residência oficial depois de sofrer um acidente doméstico no fim de semana retrasado - ele só teve um compromisso público no Palácio do Planalto nos últimos dias.

A reunião de Haddad com Lula acontece em um momento em que o Ministério da Fazenda negocia uma agenda de corte de despesas com a cúpula do governo.

A reportagem viu o ministro entrando no local às 14h45, e indo embora às 16h45.