EcoInvest para áreas degradadas pode mobilizar dezenas de bilhões de reais, afirma Ceron

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta segunda-feira que a operação de blended finance que está sendo estruturada para levantar recursos à recuperação de áreas degradadas deve mobilizar mais de "uma dezena" de bilhões de reais em investimentos. A intenção é publicar a chamada para a operação ainda neste ano, com entrega das propostas no começo de 2025.

Após participar do fórum da ApexBrasil em São Paulo, Ceron contou a jornalistas que o governo tem condições de aportar, ao longo do ano que vem, cerca de R$ 2 bilhões no EcoInvest, o programa de hedge cambial que visa a atrair recursos para projetos sustentáveis de longo prazo. "Vamos alocando parcialmente de acordo com as diferentes linhas", afirmou o secretário do Tesouro.

Na recuperação de áreas degradadas, haverá um leilão temático com objetivo de converter 1 milhão de hectares para a produção de biocombustíveis, combustível de aviação sustentável (SAF, na sigla em inglês) e reflorestamento. "Nosso intuito é mais quantitativo em relação à reconversão de áreas. Então, vamos buscar um milhão de hectares, é muita coisa. Pode alavancar, com certeza, mais de uma dezena de bilhões de reais investidos", afirmou o secretário do Tesouro.