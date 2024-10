Campos Neto: próximos dados de inflação nos EUA importarão para ritmo de corte de juros por lá

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que os próximos indicadores de inflação que serão divulgados nos Estados Unidos serão importantes para inferir sobre o ritmo de corte nos juros do país. Ele participa de uma reunião com investidores organizada pelo Deutsche Bank, em Londres, e reiterou que o cenário do BC é de "soft landing" nos Estados Unidos.

Campos Neto disse que os próximos dois ou três números de inflação a serem divulgados nos Estados Unidos serão importantes e, se a inflação ficar acima de 2,5%, haverá uma sensação de que a desinflação parou. "Eu acho que vai haver uma sensação ou pelo menos um sentimento de que talvez essa inflação possa estagnar. E eu acho que isso é muito relevante. Nosso cenário principal ainda é um pouso suave nos Estados Unidos, mas acho que vemos claramente que isso mudou muito com muita volatilidade ultimamente, então precisamos ver mais dados", disse.

Ele também ponderou sobre o cenário eleitoral dos Estados Unidos, que indica inflação mais alta.