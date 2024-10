Azul celebra acordo de suporte com detentores de dívida 2028, 2029 e 2030

A Azul informou nesta segunda-feira, 28, que, no âmbito do acordo com credores anunciado mais cedo, que celebrou um acordo de suporte à transação entre a Azul, algumas de suas subsidiárias e um grupo ad hoc de detentores de títulos de dívida com garantia e vencimentos em 2028, 2029 e 2030, e das debêntures conversíveis existentes (Credores Apoiadores), de acordo com o qual os Credores Apoiadores concordaram em fornecer recursos e apoiar as transações anunciadas hoje, sujeito a certos termos e condições, incluindo a finalização da negociação e da documentação definitiva.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que os Credores Apoiadores representam mais de 66,7% dos títulos com garantia prioritária de e vencimento em 2028, mais de 66,7% dos títulos com garantia secundária e vencimento em 2029, e mais de 66.7% dos títulos com garantia secundária e vencimento em 2030 e 95,6% das debêntures conversíveis existentes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a empresa, os Credores Apoiadores concordaram em fornecer US$ 150 milhões de dívida com vencimento em 90 dias, período durante o qual a Azul trabalhará para finalizar e satisfazer as condições necessárias para obter o financiamento adicional com garantia prioritária mencionado abaixo, quando será disponibilizado o valor adicional de US$ 250 milhões, com o potencial de mais US$ 100 milhões condicionados a melhorias adicionais no fluxo de caixa.