Alta em NY e do minério estimula avanço do Ibovespa aos 131 mil pontos

A calmaria nos mercados de ações internacionais e a alta de 2,35% do minério na China estimulam valorização do Ibovespa no começo desta segunda-feira - a última de outubro. Nesta segunda-feira, ficam no foco a apresentação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no exterior, e os dados da produção da Petrobras. Nos próximos dias a agenda ganhará força. Aqui, saem números de emprego e fiscais, além de balanços do Bradesco e do Santander. Lá fora, inflação e o relatório de emprego payroll nos Estados Unidos são destaques.

Após abrir em torno dos 129 mil pontos, o Índice Bovespa foi aos 131 mil pontos, com as ações da Petrobras reduzindo o ritmo de queda. Em Nova York, as bolsas abriram com ganhos. Ainda ficam no foco o anúncio de cortes de despesas pelo governo federal nos próximos dias e os balanços do Bradesco e Santander, além de dados de produção da Petrobrás no final do dia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A alta na carteira do Ibovespa é quase geral e é puxada especialmente por ações mais sensíveis ao ciclo econômico, dado o alívio na curva de juros brasileira e na maioria dos rendimentos dos Treasuries, além das ligadas ao minério de ferro. O dólar à vista, por sua vez, retomou queda discreta.