Nós vamos perseguir a meta, vamos trabalhar para levar a inflação à meta, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, reiterou nesta sexta-feira, 25, em Washington, o compromisso da instituição em buscar a meta da inflação. Ele também frisou que o BC tem buscado ser transparente nos parâmetros observados em suas decisões, ainda que sem antecipar os próximos passos.

"Nós vamos perseguir a meta, vamos trabalhar para levar a inflação à meta", declarou Campos Neto em evento com investidores promovido pelo Itaú, em paralelo às reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) na capital dos Estados Unidos. "Estamos procurando uma forma de atingir a meta", acrescentou.

Ainda que a inflação esteja mais baixa, ele lembrou que a meta perseguida pelo BC, de 3%, também é menor. "Não acho que esteja tudo bem porque a inflação está menor do que a média histórica. Nosso trabalho é fazer a inflação convergir para a meta", comentou o banqueiro central, salientando que usou de propósito, em sua apresentação, um gráfico só com o centro e não com o intervalo da meta.