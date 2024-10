Medicamentos importados têm isenção de imposto prorrogada até março de 2025

Decisão do governo federal foi editada por meio de Medida Provisória e garante alíquota de 0% para compras realizadas por meio digital no valor de até US$ 10 mil

O governo federal publicou nesta sexta-feira, 25, a Medida Provisória n° 1.271/2024, que prorroga até o dia 31 de março de 2025, a isenção de Alíquota de Imposto de Importação, medicamentos comprados do Exterior, por meio de plataformas digitais, no valor limite de US$ 10 mil.

De acordo com o comunicado, a decisão é uma “medida fundamental para garantir o direito social à saúde, tendo em vista que a incidência do Imposto de Importação poderia dificultar a aquisição de medicamentos considerados essenciais à sobrevivência, além de contribuir para um ambiente mais justo e transparente”. A decisão atende, contudo, apenas às compras feitas por pessoas físicas e as condiciona ao cumprimento de requisitos estabelecidos por órgãos de controle administrativo.