Inovação impulsiona de startups à multinacionais, avaliam empreendedores

ArcelorMittal está desenvolvendo aços específicos para carros da StockCar e mirando indústria automotiva Crédito: Vanessa Cordeiro/ArcelorMittal/Divulgação

O que une uma gigante da siderurgia a uma startup voltada para auxiliar profissionais da educação a identificar comportamentos prejudiciais de crianças e adolescentes no ambiente escolar? Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao longo de três dias do Siará Tech Summit 2024, evento que reuniu mais de 24,4 mil pessoas, palestrantes, acadêmicos, executivos e expositores concordaram que a inovação é o elo entre negócios dos mais diferentes portes, em um contexto de rápida transformação nos hábitos de consumo e com a igualmente rápida evolução das ferramentas de inteligência artificial. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A ArcelorMittal, por exemplo, é uma empresa com sede em Luxemburgo, cujas origens remontam a 1911, embora a atual configuração tenha acontecido apenas em 2006.

“O que podemos destacar em termos de inovação? A utilização de tubos de altíssima resistência é uma inovação significativa, abrindo margem para outros mercados, como o de micromobilidade. Isso faz com que os componentes automotivos sejam mais leves, resultando em menor consumo de combustível para que o corpo do veículo saia da inércia, consequentemente reduzindo as emissões de carbono”, acrescenta Jetson. Na outra ponta, um grupo de desenvolvedores de Fortaleza está em fase final de construção de uma plataforma para auxiliar professores e psicopedagogos a identificar vulnerabilidades e comportamentos prejudiciais em crianças e adolescentes. O EmotionApp, quando estiver pronto, quer ajudar ainda a desenvolver habilidades que permitam aos estudantes um melhor preparo para o mercado de trabalho. “Esse trabalho deve ser iniciado desde a fase escolar, quando os alunos convivem diariamente com colegas de sala e professores. Autoconhecimento é uma das competências socioemocionais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que ajudam os alunos a lidarem com suas emoções e situações como o bullying, cita Diego Facundo, responsável pelo marketing da startup, que criou o emocionômetro.

Também partindo de uma plataforma digital como base de inovação, a 704 Apps desenvolveu um mecanismo de inovação voltado para segurança de motoristas e passageiros de aplicativos de transporte, em parceria com a Google Brasil. “A inovação principal é o botão de pânico externo, que é patenteado. Atualmente, estamos presentes em mais de 2.600 cidades”, disse Rayane Feitoza, CEO da empresa. Redes comunitárias Inovação também pode ser aplicada na construção de redes financeiras comunitárias e, nesse sentido, o Ceará é pioneiro com a construção do Banco Palmas, a primeira moeda social do País. A iniciativa evoluiu para a criação do Instituto E-Dinheiro Brasil, que passou a atuar como um guarda-chuva para outras moedas sociais criadas no território nacional. De acordo com o diretor de Tecnologia do Instituto E-dinheiro, Adriano Augusto, “a proposta é semelhante ao Pix, mas é diferente, pois promove uma economia circular. Por exemplo, quem possui a Palmas Digital pode comprar somente no Conjunto Palmeiras, pois isso potencializa e fortalece a economia local, garantindo que a riqueza daquele local permaneça ali”.