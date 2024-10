Campos Neto: Não concordo que haja um cenário de dominância fiscal

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu que não vê um cenário de dominância fiscal - caracterizado pela impossibilidade de elevar juros, devido aos impactos negativos sobre as contas públicas - no Brasil. Ele também negou que a política fiscal do País seja incompatível com uma meta de inflação de 3%.

"O que eu vejo, e eu estou aqui há seis anos, é que por um longo tempo, quando nós anunciávamos a meta de inflação, a inflação esperada convergia rapidamente à meta", ele disse. "Quando anunciamos a mudança de 3,25% para 3%, demorou duas semanas para convergir. Mas o governo mudou e começou a falar de mudar a meta, a desafiar o BC. Então, houve incerteza sobre a meta."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Respondendo a perguntas em um evento do Itaú, em Washington, ele disse que esse processo criou um prêmio, em meio a uma deterioração da situação fiscal do governo. Como resultado, as expectativas de inflação não retornaram ao centro da meta, mas se estabilizaram em um nível desancorado, acima de 3%.