Campos Neto: Começamos a ver impacto de alta da dívida e custo de rolagem na liquidez global

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 25, que o aumento do endividamento dos países, com consequente elevação do custo de rolagem, começa a produzir impacto na liquidez global.

O tema fiscal, conforme pontuou Campos Neto em evento com investidores promovido pelo Itaú, foi muito debatido nas reuniões realizadas nesta semana pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington. "Começamos a ver o impacto de alta da dívida e do custo de rolagem na liquidez global", disse o presidente do BC.

Conforme Campos Neto, há hoje menos espaço para impulsos fiscais no mundo, enquanto os bancos centrais têm também menor espaço para apoiar a economia global.