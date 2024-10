Apple volta ao top 5 no mercado de smartphones da China

A Apple recuperou seu lugar entre as cinco marcas de smartphones mais vendidas na China, de acordo dados preliminares da International Data Corporation (IDC) publicados nesta sexta-feira, 25. A empresa norte-americana ocupou o segundo lugar no ranking do mercado chinês no terceiro trimestre, apesar de ter registrado uma queda nas vendas de 0,3% ante o mesmo período de do ano passado. No segundo trimestre deste ano, a Apple foi apenas a sexta marca mais vendida no país.

A marca chinesa Vivo manteve a liderança no mercado, enquanto a Huawei caiu do segundo para o terceiro lugar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O lançamento do novo iPhone 16, no final de setembro, ajudou a impulsionar as vendas da Apple no trimestre.