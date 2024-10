Pagbank-Pagseguro lidera ranking de reclamações do BC do terceiro trimestre

O conglomerado Pagbank-Pagseguro ficou no topo do ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento do terceiro trimestre de 2024, divulgado nesta quinta-feira, 24, pelo Banco Central.

Segundo a nova metodologia do ranking, o Pagbank-Pagseguro teve 3.423 reclamações consideradas procedentes na extrapolação estatística feita pelo BC. Com isso, fechou o trimestre com um índice de reclamações de 104,88.

Em seguida, aparecem no ranking o C6 Bank (2.596 reclamações procedentes, ou um índice de 84,49) e o Inter (2.515 reclamações, ou 74,11).