Multiplan tem lucro líquido de R$ 279,6 milhões no 3º trimestre, alta anual de 6,1%

A Multiplan - dona de uma rede com 20 shopping centers - teve lucro líquido de R$ 279,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 6,1% ante o mesmo período do ano passado, conforme balanço publicado nesta quinta-feira, 24.

O crescimento do lucro da Multiplan está relacionado à ampliação das receitas de locação de espaços aos lojistas, estacionamento e, principalmente, das vendas de imóveis.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 401,1 milhões, crescimento de 2,6% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda foi a 73,6%, baixa de 2,8 pontos porcentuais.