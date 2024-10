Ibovespa interrompe série negativa com alta de 0,65%, aos 130 mil pontos

Na B3, as ações de grandes bancos deram apoio ao Ibovespa nesta quinta-feira, com ganho até 0,90% (Itaú PN) no fechamento. A tarde foi positiva também para Vale (ON +0,59%, na máxima do dia no encerramento) e para Petrobras (ON +0,33%, PN +0,67%). Destaque no fechamento para Lojas Renner (+4,84%), CVC (+4,76%) e Cogna (+4,23%). No lado oposto, IRB (-7,32%), Pão de Açúcar (-2,71%) e Braskem (-1,69%).

O giro financeiro ficou em R$ 18,3 bilhões na sessão. Na semana, o Ibovespa ainda recua 0,33% e, no mês, cede 1,33%, com perda no ano a 3,07%.

O Ibovespa interrompeu nesta quinta-feira, 24, série de cinco perdas ao subir 0,65% e retomar a linha de 130 mil pontos, aos 130.066,95 pontos, com apoio das principais blue chips ao longo da tarde, em sessão na qual o suporte ao índice foi favorecido por retração na curva do DI e também no câmbio, ainda que em nível alto. Assim, oscilou dos 128.798,26 aos 130.129,98 pontos, na máxima do fim da tarde, saindo de abertura aos 129.233,11.

"Estava com jeito de que seria mais um dia negativo para a Bolsa, mas as declarações de integrantes do governo acabaram contribuindo para a virada, com menções a endereçamento das questões fiscais por meio de medidas ainda este ano. E o ministro Fernando Haddad Fazenda reiterou que não há reformulação do arcabouço, mas sim reforço, o que agradou ao mercado, contribuindo para o fechamento observado na curva de juros na sessão, acompanhando também o comportamento dos Treasuries", diz Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, destacando ainda a retração do câmbio nesta quinta-feira, com o dólar à vista em baixa de 0,53%, a R$ 5,6629, no fechamento.

O efeito da curva de juros se propagou em especial às ações com exposição ao ciclo doméstico, como as de varejo, sensíveis a juros, aponta a analista. Dessa forma, o índice de consumo (ICON) mostrava alta de 1,30% no fechamento, bem à frente do desempenho dos materiais básicos (IMAT +0,13%), os quais são mais correlacionados a preços e demanda externa.

"É preciso ver se o discurso sobre responsabilidade fiscal permanecerá e continuará a convencer", diz Larissa.