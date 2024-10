G20 Brasil: Trilha de comércio entregará a líderes, em novembro, resumo de avanços na área

A Trilha de Comércio e Investimento do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20) entregará aos líderes do consórcio um resumo com os resultados da área de comércio como uma forma de contribuição à Declaração do Rio, que deve a ser adotada em novembro pelos chefes de Estado e Governo de todos os membros. Todos os subgrupos do G20 tentam emplacar no communiqué final pontos de suas discussões que são considerados mais relevantes. A reunião comercial foi encerrada nesta quinta-feira, 24, em Brasília em nível ministerial.

São quatro os principais tópicos dessa área: comércio e desenvolvimento sustentável, mulheres no comércio internacional, desenvolvimento sustentável em acordos de investimentos e reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC) e Fortalecimento do Sistema Multilateral de Comércio. Além deste documento, o grupo entregará um material para ser anexado à declaração final, conforme havia adiantado o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

O item do comércio e Desenvolvimento Sustentável está em linha com o compromisso da Presidência do G20 do Brasil de "Construir um Mundo Justo e um Planeta Sustentável". Neste ponto, foram priorizadas as discussões sobre comércio e desenvolvimento sustentável e como eles podem se apoiar mutuamente. "O documento é concebido como uma lista de princípios orientadores voluntários, não vinculantes e não exaustivos a serem considerados pelos países no desenho concepção e na implementação de medidas relacionadas ao comércio e ao desenvolvimento sustentável."