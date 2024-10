Bolsas da Europa sobem em reação a balanços positivos; Renault salta mais de 6% em Paris

São Paulo, 24/10/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores reagem a balanços positivos de grandes empresas da região e avaliam dados de atividade (PMIs) preliminares da zona do euro.

Da temporada de balanços, destaque para a Renault, que agradou com a receita do terceiro trimestre, embora tenha vendido menos veículos no período. Em Paris, no horário acima, a ação da montadora francesa saltava 6,5%.

Já em Londres, o banco britânico Barclays subia 3,9% e a multinacional anglo-holandesa Unilever tinha alta de 3,5%, também na esteira de bons resultados trimestrais.

A prévia de PMIs da zona do euro veio mista, mas levou o euro às máximas do dia. O PMI composto do bloco subiu marginalmente em outubro, a 49,7, graças ao bom desempenho do setor industrial, uma vez que o de serviços mostrou uma queda inesperada. Apenas na Alemanha, os PMIs vieram acima das expectativas. No Reino Unido, por outro lado, ficaram bem abaixo do previsto, pesando na libra.