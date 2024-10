Alckmin: Brasil deseja ampliar relação de investimentos com China e demais países

O vice-presidente e titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou há pouco que a possibilidade de o Brasil fazer parte da Nova Rota da Seda da China não foi discutida durante as reuniões ministeriais do grupo das 20 maior economias do mundo (G20), mas que a China é o maior parceiro comercial do Brasil e que é desejo do País ampliar as relações não só com o gigante asiático, mas também com outras nações.

Alckmin afirmou que o País quer aprofundar a relação com a China para ter investimentos recíprocos. "Não tem situação específica sobre o belt and road, mas o Brasil quer ampliar a relação com a China, como também com os demais países."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele fez as declarações em entrevista coletiva após o encontro ministerial, em Brasília.