Picchetti: queda do desemprego junto com alta da taxa de participação indicam fim da ociosidade

O diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central (BC), Paulo Picchetti, disse nesta quarta-feira, 23, que a queda do desemprego junto com a alta da taxa de participação indicam o fim da ociosidade no mercado de trabalho.

Ele ponderou, no entanto, que ficou difícil estimar qual é a taxa neutra de desemprego, a chamada Nairu ou taxa de pleno emprego, do Brasil.

Conforme Picchetti, o mercado de trabalho aquecido não é um problema para o BC se não levar a um aumento dos preços.